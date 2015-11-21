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mali'deki rehine krizi kanlı bitti

MALİ'DEKİ REHİNE KRİZİ KANLI BİTTİ

FRANSA'daki kanlı saldırıların üzerinden sadece bir hafta geçmişken terör bu kez kendisini Kuzey Afrika ülkesi Mali'de gösterdi.

Tarih : 21 Kasım 2015, 14:30
Puan Ver : Mali'deki Rehine Krizi Kanlı Bitti(5/10)7


FRANSA'daki kanlı saldırıların üzerinden sadece bir hafta geçmişken terör bu kez kendisini Kuzey Afrika ülkesi Mali'de gösterdi. Fransa'nın İslamcı militanlara karşı operasyonlar düzenlediği Mali'nin başkenti Bamako'da dün sabah yerel saatle 07.00'de, özellikle yabancıların tercih ettiği Radisson Blu Oteli'ne giren yaklaşık 10 silahlı saldırgan, yaklaşık 170 kişiyi rehin aldı.

Rehinelerden 130'u Fransız ve ABD destekli Mali emniyet birimleri tarafından düzenlenen operasyonla, onlarcası da kendi çabalarıyla kurtulurken, bazıları da teröristler tarafından serbest bırakıldı. Otelde kalan 7 Türk Hava Yolu (THY) personeli de saldırıdan yara almadan kurtarıldı. İlk aşamada kurtarılan THY personelinden 5'inin isimleri İsmail Yerli, Mehmet Atmaca, Şerife Taşcı Kabacık, Lütfiye Deniz Kıvrak ve Sadık Murat Arat olarak açıklandı. Daha sonra kabin görevlileri Eray Sevim ile Murat Gündüz'ün de kurtulduğu bildirildi. Dokuz saat süren rehine krizi TSİ ile 17.45'te sona erdi.








Etiketler: Mali  Deki  Rehine  Krizi  Kanlı  Bitti    haber

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