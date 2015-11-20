MALİ'DE SİLAHLI BİR GRUP, YABANCI UYRUKLU ÇOK SAYIDA KİŞİYİ REHİN ALDI
Mali'nin başkenti Bamako'da, silahlı kişiler bir otele saldırı düzenledi. AFP, Bamako'da iki saldırganın çoğunlukla yabancılar ve özellikle de Batılı yetkililerin kaldığı Radisson Otel'deki 170 müşterileri rehin aldığı aktardı.
Radisson da olaya ilişkin bir açıklama yaparak oteldeki 30 personel ve 140 müşterinin rehin alındığını duyurdu.
Yerel basında, olay yerinden sadece otomatik silah sesleri değil patlama sesleri de geldiği bilgisi yer aldı.
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