

Adının açıklanmasını istemeyen bir BM yetkilisi, yaptığı açıklamada saldırganların dün sabah erken saatlerde Kidal bölgesindeki BM Barış Gücü (MINUSMA) üssüne roketli saldırı düzenlediğini söyledi.







Yetkili, saldırıda BM Barış Gücü'nün iki personeliyle iki sivilin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.