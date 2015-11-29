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mali'de bm üssüne saldırı: 4 ölü 13 yaralı

MALİ'DE BM ÜSSÜNE SALDIRI: 4 ÖLÜ 13 YARALI

Mali'nin kuzeyindeki Birleşmiş Milletler üssüne düzenlenen roket saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 29 Kasım 2015, 09:22
Puan Ver : Mali'de Bm Üssüne Saldırı: 4 Ölü 13 Yaralı(5/10)6


Adının açıklanmasını istemeyen bir BM yetkilisi, yaptığı açıklamada saldırganların dün sabah erken saatlerde Kidal bölgesindeki BM Barış Gücü (MINUSMA) üssüne roketli saldırı düzenlediğini söyledi.



Yetkili, saldırıda BM Barış Gücü'nün iki personeliyle iki sivilin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti. 








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