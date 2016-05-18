MALİ ŞUBE'DEN ŞAFAK OPERASYONU
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Sabah saatlerinde bir operasyon düzenledi.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Sabah saatlerinde bir operasyon düzenledi. Mali Şube Müdürlüğü'nün önceden belirlenen birçok adrese düzenlediği operasyon kapsamında Sancaktepe'de de bir eve baskın yapıldı.
Kemal Türker Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katındaki evde aranan şüpheli bulunamazken, operasyon kapsamında bir çok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonun içeriği ile ilgili bilgi verilmedi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü için Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Operayon devam ediyor.
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