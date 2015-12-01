MALİ ŞUBE'DEN İSTANBUL'DA ŞAFAK OPERASYONU
İstanbul'da sahte çek vererek haksız kazanç elde eden bir suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 6 ilde sahte çek kullanarak esnafı dolandırdıkları öne sürülen suç şebekesine operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bakırköy, Fatih, Ümraniye ve Ataşehir'de tespit edilen adreslerdeki 20 şüpheliyi gözaltına aldı.
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