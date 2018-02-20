MALİ ŞUBE'DEN FETÖ OPERASYONU!
İzmir'de, kapatılan İzmir Üniversitesi'nin mütevelli heyeti üyelerinden ve Fatih Koleji'nin sahiplerinden olan İsmail Selim Doğanata'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de, kanun hükmünde kararname ile her ikisi de kapatılan İzmir Üniversitesi'nin mütevelli heyeti üyelerinden ve Fatih Koleji'nin sahiplerinden olan İsmail Selim Doğanata'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
MALİ ŞUBE OPERASYON DÜZENYEDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah FETÖPDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 7 şüpheliden, her ikisi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi'nin mütevelli heyeti üyelerinden ve Fatih Koleji'nin sahiplerinden olan İsmail Selim Doğanata ile R.U., N.U., L.G. ve E.D. gözaltına alındı.
YURT DIŞINA KAÇMIŞLAR
Şüphelilerin örgütü legal göstermek için faaliyetlerde bulundukları, örgütün yurt dışı faaliyetleri için irtibat kurdukları, üniversite görevlilerinin, iş adamların ve bürokratların konaklama, sempozyum ve toplantı gibi faaliyetlerini yürüttükleri belirtildi. Ayrıca, gözaltına alınan işadamlarının, kapatılan İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi'ne (İZDİM) finansal destek sağladıkları da ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülürken, operasyon kapsamında aranan 2 şüphelinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına çıktıkları anlaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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