Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta bir otelde kumar oynadı. Erbil'in tek oturuşta 505 bin lira kazanması, akıllara reklam ihtimalini getirdi.

Mehmet Ali Erbil hafta sonunu Kıbrıs Girne'deki bir otelde kumar oynayarak geçirdi. Erbil, oyun makinesinde en yüksek tutarı yakalayıp 505 bin 500 TL kazandığını iddia etti.

SERDAR ORTAÇ "REKLAM" İTİRAFI YAPMIŞTI

Makine üzerine siyah çelenk koyup "Seni bu kez yendim, geçmiş olsun" dedi. Serdar Ortaç da, Haziran 2016'da makinede 504 bin kazandığını söyleyip reklam yapmıştı. Çok tepki alınca da "Kumar oynamadım, parayı da almadım. Reklam içindi." demişti.

MALİ DE REKLAM YAPMIŞ OLABİLİR

Ünlü şovmenin de tek oturuşta 505 bin lira kazanması, tıpkı Serdar Ortaç gibi reklam yapmış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

Kaynak: haberinburada