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mali katliamcıları ışid'i tövbe etmeye çağırdı

MALİ KATLİAMCILARI IŞİD'İ TÖVBE ETMEYE ÇAĞIRDI

Mali katliamını yapan örgüt bildirisinde, El Kaide'ye bağlılığını yinelerken, terör örgütü IŞİD'e de “Müslümanlara verdiği zararlardan dolayı Allah'a tövbe etme” çağrısı yaptı

Tarih : 22 Kasım 2015, 10:08
Puan Ver : Mali Katliamcıları Işid'i Tövbe Etmeye Çağırdı(6/10)4


Mali'de önceki gün en az 19 kişinin öldürüldüğü otel saldırısını üstlenen El Kaide bağlantılı El Murabitun örgütü, IŞİD'e tövbe çağrısında bulundu.



El Murabitun (Mağrib El-Kaidesi) örgütü, yayınladığı bildiride, bölgedeki bütün savaşçı grupları tek çatı altında toplamaya çağırdı.



Örgüt, bildirisinde El Kaide'ye bağlılığını yinelerken, terör örgütü IŞİD'e de “Müslümanlara verdiği zararlardan dolayı Allah'a tövbe etme” çağrısı yaptı.



El Murabitun örgütünün bildirisinde, “Masum kanın dökülmesi gibi Bağdadi cemaatinin (IŞİD'in) ve liderlerinin yaptıklarından Allah'a sığınırız. Bu kimseleri Allah'a dönmeye ve tövbe etmeye davet ediyoruz” ifadesine yer verildi.








Etiketler: Mali  Katliamcıları  Işid  İ  Tövbe  Etmeye  Çağırdı    haber

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