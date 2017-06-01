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mali g72, arm cortex a55 ve arm cortex a75 geliyor

MALİ G72, ARM CORTEX A55 VE ARM CORTEX A75 GELİYOR

Gelecek yıl için piyasada olması beklenen grafik arabirimi Mali G72 ve ARM Cortex A55 ve A75 çekirdekleri ile ilgili bilgiler gelmeye başladı.

Tarih : 01 Haziran 2017, 14:46
Puan Ver : Mali G72, Arm Cortex A55 Ve Arm Cortex A75 Geliyor(10/10)8


Gelecek yıl için piyasada olması beklenen grafik arabirimi Mali G72 ve ARM Cortex A55 ve A75 çekirdekleri ile ilgili bilgiler gelmeye başladı.



Gelecek yıl Qualcomm tarafından amiral gemilerinde bulunması üzerine üretilecek olan yeni yonga seti Snapdragon 845 içinde olacak olan ARM Cortex-A75 çekirdeği ile ilgili bilgiler sızdırılmaya başlandı.



Gelen bilgilere göre ARM Cortex-A75 mimari birimi Cortex-A73 çekirdeği karşısında yüzde 20 daha çok performans gösterebiliyor. Bunun yanında enerji verimliliği olarak da önde olması onun en büyük avantajlarında biri olarak gösteriliyor. 10nm üretim sürecinde olan bu ürünler ile performanslar daha da üst seviyede seyredecek gibi gözüküyor. Sadece Qualcomm değil Mediatek de bu durumdan yararlanacak firmalar arasında gösteriliyor.



Mali-G72 grafik birimi ise geçen yılki cihazlara oranla yüzde 40 daha fazla performans rakamları ortaya koyuyor. Bu arena içinde en büyük rakip olarak ise Adreno 630 grafik birim gösterilebilir.



Sonuç olarak tüm bu perfromans artışlarından en çok yararlanacakların kullanıcılar olduğunu söyleyebiliriz.



Görme engelli olmak kodlamaya engel değil








Etiketler: Mali  G72  Arm  Cortex  A55  Ve  Arm  Cortex  A75  Geliyor    haber

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