Malezya'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yönetici listesinde yer alan Turgay karaman ile İhsan Aslan, derin bir şekilde soruşturuluyor.



Malezya'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yönetici listesinde yer alan Turgay karaman ile İhsan Aslan, derin bir şekilde soruşturuluyor.







Malaysia star gazetesi, ikilinin terör örgütü IŞİD'le bağlantılarının araştırıldığını yazdı. haber, Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi'nin açıklamasına dayandırıldı.







Hamidi'nin verdiği bilgiye göre, polis Karaman ve Aslan'ın telefon görüşmelerini uzun süre dinledi. Polis, dinlemelerden yola çıkarak ikilinin IŞİD saldırılarına yardım ettiğinden şüpheleniyor.







Malezya polisi, FETÖ'nün ele başları arasındaki Karaman ve Aslan'ı dün önce gözaltına almıştı. İkili, ceza yasasının 130. maddesi çerçevesinde ulusal güvenliği tehdit etmekle suçlanıyor.







kaynak:milliyet