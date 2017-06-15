MALEZYA'DA BİR UÇAK RADARDAN KAYBOLDU
Malezya'da bir askeri uçakla havalandıktan yarım saat sonra irtibat kesildi. Arama kurtarma ekipleri uçağın enkazını arıyor.
Malezya'da bir askeri uçağın kalkıştan hemen sonra kaybolduğu bildiriliyor.
Malezya Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla, Kuantan'daki üsten kalktıktan sonra irtibat kesildi. Resmi açıklamaya göre, uçak yarım saat kadar havada kaldı.
Pahang-Terengganu sınırına birçok arama kurtarma ekibi sevk edilmiş durumda.
Malezya'da üç yıl önce de bir uçka kaybolmuştu. Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazı bulunamamıştı. Okyanus üstünde düştüğü sanılan uçakta 239 kişi bulunuyordu.
kaynak:milliyet
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