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malezya'da bir uçak radardan kayboldu

MALEZYA'DA BİR UÇAK RADARDAN KAYBOLDU

Malezya'da bir askeri uçakla havalandıktan yarım saat sonra irtibat kesildi. Arama kurtarma ekipleri uçağın enkazını arıyor.

Tarih : 15 Haziran 2017, 09:12
Puan Ver : Malezya'da Bir Uçak Radardan Kayboldu(6/10)3


Malezya'da bir askeri uçağın kalkıştan hemen sonra kaybolduğu bildiriliyor.



Malezya Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla, Kuantan'daki üsten kalktıktan sonra irtibat kesildi. Resmi açıklamaya göre, uçak yarım saat kadar havada kaldı.



Pahang-Terengganu sınırına birçok arama kurtarma ekibi sevk edilmiş durumda.



Malezya'da üç yıl önce de bir uçka kaybolmuştu. Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazı bulunamamıştı. Okyanus üstünde düştüğü sanılan uçakta 239 kişi bulunuyordu.



 



kaynak:milliyet








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