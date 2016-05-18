MALDİVLER, İRAN İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESTİ
Güney Asya'da yer alan Maldivler, İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.
Güney Asya'da yer alan Maldivler, İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.
Maldivler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maldivler hükümetinin İran ile olan 40 yıllık diplomatik ilişkilere son verdiği bildirildi.
Açıklamada, ilişkilerin İran'ın Ortadoğu'daki politikalarının bölgedeki barışa ve güvenliğe zarar verdiği için kesildiği belirtildi.
Suudi arabistan, ocak ayında İran'daki büyükelçilik ve konsolosluk binalarına yönelik saldırılardan dolayı İran ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu. Daha sonra Bahreyn de İran olan ilişkilerini sonlandırmıştı.
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