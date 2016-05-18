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maldivler, iran ile diplomatik ilişkileri kesti

MALDİVLER, İRAN İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESTİ

Güney Asya'da yer alan Maldivler, İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 10:05
Puan Ver : Maldivler, İran İle Diplomatik İlişkileri Kesti(7/10)5


Güney Asya'da yer alan Maldivler, İran ile diplomatik  ilişkilerini kestiğini açıkladı.

Maldivler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maldivler  hükümetinin İran ile olan 40 yıllık diplomatik ilişkilere son verdiği bildirildi.



Açıklamada, ilişkilerin İran'ın Ortadoğu'daki politikalarının  bölgedeki barışa ve güvenliğe zarar verdiği için kesildiği belirtildi.



Suudi arabistan, ocak ayında İran'daki büyükelçilik ve konsolosluk  binalarına yönelik saldırılardan dolayı İran ile tüm diplomatik ilişkilerini  kestiğini duyurmuştu. Daha sonra Bahreyn de İran olan ilişkilerini  sonlandırmıştı.








Etiketler: Maldivler  İran  İle  Diplomatik  İlişkileri  Kesti    haber

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