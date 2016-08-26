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malazgirt zaferi'nin 945. yıl dönümü

MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 945. YIL DÖNÜMÜ

Malazgirt Zaferi'nin 945. yıl dönümü, Malazgirt ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 14:12
Puan Ver : Malazgirt Zaferi'nin 945. Yıl Dönümü(0/10)


Malazgirt Zaferi'nin 945. yıl dönümü, Malazgirt ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.



Malazgirt Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan kutlamalar, kortej yürüyüşüyle devam etti.



Muş Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Sönmez, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cemal Çalışkan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, Korkut Kaymakamı Abdulgani Mağ, AK Parti İl Başkanı Namık Ergün, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar, Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı, Atlı Kırgız Birliği ve 200 metrelik dev Türk Bayrağı eşliğinde, Malazgirt Zafer Anıtı'nın bulunduğu alana yürüdü.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, müftülüğe bağlı Kuran kurslarında okunan 248 hatim, 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna bağışlandı.








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