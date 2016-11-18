MALAZGİRT BELEDİYESİ EŞ BAŞKANLARI GÖZALTINDA
Muş'un Malazgirt İlçesi'nin DBP'li eş Belediye Başkanları Halis Çoşkun ve Memnune Söylemez, Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde Malazgirt eş Belediye Başkanları Halis Çoşkun ve Memnune Söylemez'i evlerinde gözaltına alındı.
Güvenlik kuvvetleri de belediyeye giriş çıkışları kontrol altına aldı ve arama yaptı. Eş Başkanların gözaltına alınması nedeniyle Malazgirt ilçesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen belediye yöneticilerinin sorgusu sürüyor.
kaynak:sabah
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