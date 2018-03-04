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Malatyaspor Konya'yı ateşe attı

MALATYASPOR KONYA'YI ATEŞE ATTI

Süper Ligde Atiker Konyaspor, evinde karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Tarih : 04 Mart 2018, 19:10
Puan Ver : Malatyaspor Konya'yı Ateşe Attı(6/10)2

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek rakibini ateşe attı.

87. dakikada Boutaib'in golüyle gülen Malatyaspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 34 puana çıktı.

Bu skorun ardından galibiyet hasreti 3 maça çıkan Konyaspor ise 21 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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