MALATYASPOR KONYA'YI ATEŞE ATTI
Süper Ligde Atiker Konyaspor, evinde karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek rakibini ateşe attı.
87. dakikada Boutaib'in golüyle gülen Malatyaspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 34 puana çıktı.
Bu skorun ardından galibiyet hasreti 3 maça çıkan Konyaspor ise 21 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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