Malatya'nın tarihi ilçesi olan Battalgazi'de Ali Karakaş isimli işletmeci, 2 katlı müstakil evi Diriliş Ertuğrul dizininden esinlenerek yöresel ev yemeklerinin servis edildiği bir lokanta haline getirdi. Battalgazi Otağı isminin verildiği işletme adeta Diriliş Ertuğrul dizisinin setini andırıyor. Selçuklu döneminde kullanılan eşyaların yer aldığı otağ, henüz resmi olarak açılmamasına rağmen şimdiden Malatyalıların ilgisiyle karşılaştı.

BURAM BURAM TARİH KOKUYOR

Selçuklu döneminde kullanılan eşyaların da tanıtıldığı Battalgazi Otağı'nı ziyaret edenler, o döneme de adeta tanıklık ediyor. Vatandaşlar otağda yer alan yöresel giysileri de giyip fotoğraf çektirme şansı yakalarken, aynı zamanda buram buram tarih kokan mekanda yöresel yemekleri de tadabilecekler.

İşletmenin yetkilisi Ali Karakaş, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın de desteğiyle Battalgazi'ye böyle bir mekan kazandırdıklarını söyledi. Özellikle son dönemde Diriliş Ertuğrul dizisi ile vatandaşlarda tarihi ilgilinin arttığını belirten Karakaş, "İnsanlar geçmişe dönmeye başlayınca bizler de böyle bir mekan yapalım dedik. Genel kültürümüzü tanıtmak amacıyla otağımızı kurduk" dedi.

"İNSANLARIMIZ GEÇMİŞE SUSAMIŞ"

Gelen herkesin otağda yöresel giysi ve eşyalarla birlikte fotoğraf da çektirebileceğini ifade eden Karakaş, "Daha yeni açmamıza rağmen gece yarısı bile kapıyı çalıp odağı ziyaret edenler var. Yoğun bir teveccüh var otağımıza. İnsanlarımız geçmişe susamış" ifadelerini kullandı.

Malatya'ya değişik bir mekan kazandırma adına böyle bir işletmeyi açtıklarını kaydeden Karakaş, "Bu formatta Türkiye'de başka bir yer yok sanırım. Malatyamız için de bir ilk oldu" şeklinde konuştu. Otağ şeklinde bir işletme açtıkları için son günlerde kendisi ile birçok kişinin de tanışmak istediğini belirten Karakaş, "Otağımız herkese açık. Her yaş gurubuna uygun yöresel elbiselerimiz var. Giysinler ve Selçuklu dönemini yaşasınlar" diye konuştu.

Battalgazi Kaymakamlığının hemen yanında açılan Battalgazi Otağı, şimdiden Malatyalıların ilgi odağı haline geldi.

Kaynak: haberinburada