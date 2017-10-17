MALATYALI GENÇ GİRİŞİMCİ KLİMALI AYAKKABI TASARLADI
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünde okuyan ve tatillerde babasının Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bulunan dükkanında çalışan Furkan Bozdağ, yazın soğutan kışın ısıtan ayakkabı tasarladı. Yaklaşık 3 ayda tamamlanan projede, ayakkabının içine konulan bataryalı devre sayesinde soğutma ve ısıtma sağlanıyor. Tasarladığı ayakkabıya annesinin ismi olan 'Sevim' adını veren Furkan Bozdağ, ayakkabıyı daha da geliştirerek seri üretime geçmek istediğini söyledi.
"EKSİ 9 DERECEYE KADAR SOĞUTURKEN, 60 DERECEYE KADAR ISITIYOR"
Ayakkabının içerisine konulan peltierin sıcağı ve soğuğu sağladığını belirten Bozdağ, "Ayakkabının içindeki devre peltier ve bataryadan oluşuyor. Devreyi ters veya düz bağladığımız zaman peltier soğutma ya da ısıtma işi yapıyor. Yazın sıcaklarında peltier düz devre olduğu için dışarıdaki soğuğu alarak ayakkabının içine atıyor. Ayakkabının içindeki sıcağı da alarak dışarıya atıyor, eksi 9 dereceye kadar soğutabiliyor. Devreyi ters bağladığımızda da ayakkabının içini bu sefer 60 dereceye kadar ısıtıyor. Ayakkabının içinde hava akımı sürekli var, içinde bakteri üremesi imkansız" dedi.
"ŞARJLA ÇALIŞIYOR"
Ayakkabının şarjla çalıştığını söyleyen Bozdağ, ürünü tasarlarken malzeme bulma konusunda çok zorlandığını belirterek, bazı malzemeleri yurt dışından sipariş ettiğini söyledi. Ayakkabının son derece konforlu olduğunu belirten Bozdağ, "Sadece estetik açıdan bazı eksiklikler var ama destek verilirse daha geliştirilir ve konforlu hale getirilir. Ben bu konuda bana destek verilmesini istiyorum. Bu hem milletimiz hem de ülkemiz açısından çok önemli" şeklinde konuştu.
"DESTEKLENMESİ LAZIM"
Ayakkabıyı deneyen Yunus Emre Obur isimli vatandaş ise çok beğendiğini söyleyerek, "Projenin daha da geliştirilmesi lazım. Konfor açısından hiçbir sıkıntı yok, sıcağı da soğu da hissettim. Arkadaşımızın desteklenmesini istiyorum" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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