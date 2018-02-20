Suriye Devlet Televizyonu: Türk Jetleri Afrin'de Esad Güçlerini Vurdu!
İşte Kirli İttifakın Fotoğrafı!
Kritik İddia! Esad Güçleri Afrin'e İlerlemeye Başladı
Bahçelievler'de Silahlı Saldırı! Özel Harekat Bölgeye Sevk Edildi
İranlı Kaçakçı, İç Çamaşırında Sakladığı Külçe Altınla Yakalandı
Yoldan Geçiyordu, Annesine Araba Çarptığını Gördü
Müşterisi Yanağına Öpücük Kondurup, Boğazını Kesti
İşçiler Fabrikanın Çatısında Benzinle Kendilerini Yakmak İstedi
Beşiktaş Maçı Öncesi Gözdağı Verdiler
Hakemliği Bırakıyorum Diyen Hakeme Pfdk'dan Ağır Fatura
İttifaka 3. Parti Mi Geliyor? Erdoğan, Bbp Lideri İle Görüşüyor
Rusya'dan Ankara Ve Şam'a Kritik Afrin Çağrısı!
Halk, 5 Yaşındaki Kızı İstismar Edip Öldüren Zanlıları Linç Etti
Nusret'in Ete Tuz Atma Hareketi Çalıntı Çıktı!
Ypg'li Teröristlerin Türkiye Sınırı İle Teması Tamamen Koparıldı
Türklere Yapılan Skandaldan 21 Yıl Sonra Özür Dilediler
Bütçe Fazla Verince Vatandaşa Para Dağıttılar
Abd Donanması'ndan Yavuz Sultan Selim Göndermesi
Bakanlık Tartışmaları Bitirdi: 1 Kuruş Bile Zam Yapılmayacak
Eşini Keser Ve Bıçakla Acımasızca Katleden Koca: Olan Oldu Bir Defa, Pişmanım

Malatya'daki Plakçıda Satılan Kayıt Cihazının İçinden 50 Yıllık Aşk Mektubu Çıktı

MALATYA'DAKİ PLAKÇIDA SATILAN KAYIT CİHAZININ İÇİNDEN 50 YILLIK AŞK MEKTUBU ÇIKTI

Alman kadının 50 yıl önce Türk sevgilisi Mehmet'e yazdığı mektup, Malatya'daki bir plakçıda bulunan teyp cihazının içinden çıktı. 

Tarih : 20 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : Malatya'daki Plakçıda Satılan Kayıt Cihazının İçinden 50 Yıllık Aşk Mektubu Çıktı(5/10)1

Malatya'da eski plak satan dükkana Kırıkkale'den gelen Alman malı teybin altından meçhul bir Alman kadının 2 Şubat 1969 tarihli aşk mektubu çıktı. Türk sevgili Mehmet'e ayrılık sonrası yazılmış sitem dolu satırlar, "Neden canımı yaktın, üzülüyorum" diye başlıyor. Kırık aşk hikayesinin mektubu mutluluk dileğiyle sona eriyor. Kağıtta dudak izi, ilişikte bir tutam saç ve meçhul kadının fotoğrafı da bulunuyor.

DUYGU DOLU SATIRLAR

Ayrılık sonrası yazıldığı sanılan mektupta ismi bilinmeyen Alman kadın sevgilisine sitem ediyor. Fotoğrafının yanı sıra bir tutam saçını da iliştirdiği ve son busesinin yer aldığı 2 Şubat 1969 tarihli mektubunda Alman kadın, "Neden benim canımı yaktın? Hiç mi korkun yoktu yaptıklarından? Sen beni çok yanlış anladın. Üzülüyorum senin benden ayrılmana. Sana mutlu bir yaşam diliyorum" diye yazmış.

ESKİ BİR FOTOĞRAFINI DA GÖNDERMİŞ

Fotoğrafını da gönderdiğini belirten kadın "Sevgili Mehmet, bugün sana verdiğim sözü tutuyorum. Sana eski resmimi gönderiyorum. Ne yazık ki eski resimler, sakın darılma yıllar geçiyor. İkimiz de ne yazık ki yaşlanıyoruz" sözleriyle mektubunu bitirmiş.

TESADÜFEN BULUNDU

Plakların yanı sıra eski radyo ve televizyon da satılan dükkana kayıt ve teyp cihazının Kırıkkale'den getirildiği belirtildi. Gazete Habertürk'ten Ferdi Durdu'nın haberine göre Malatya Sanat Sokağı'nda plakçılık yapan Yıldıray Akçer, "Cihazı aldıktan sonra kontrol amaçlı açıp kullanma kılavuzunu ararken, altından mektup çıktı. Almanya'da mektubun tercümesi yapıldı.

HİKAYENİN KAHRAMANLARI BİLİNMİYOR

Akçer, 1970-72 yıllarında üretilen cihazı Kırıkkale'den bir elektronikçiden aldım. Ona da bir hurdacıdan gelmiş. Mektubu görünce hepimiz çok şaşırdık" diye konuştu.

Yarım asır önceki aşk hikâyesinin kahramanları ise merak konusu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Malatya  Daki  Plakçıda  Satılan  Kayıt  Cihazının  İçinden  50  Yıllık  Aşk  Mektubu  
Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER