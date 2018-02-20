Malatya'da eski plak satan dükkana Kırıkkale'den gelen Alman malı teybin altından meçhul bir Alman kadının 2 Şubat 1969 tarihli aşk mektubu çıktı. Türk sevgili Mehmet'e ayrılık sonrası yazılmış sitem dolu satırlar, "Neden canımı yaktın, üzülüyorum" diye başlıyor. Kırık aşk hikayesinin mektubu mutluluk dileğiyle sona eriyor. Kağıtta dudak izi, ilişikte bir tutam saç ve meçhul kadının fotoğrafı da bulunuyor.

DUYGU DOLU SATIRLAR

Ayrılık sonrası yazıldığı sanılan mektupta ismi bilinmeyen Alman kadın sevgilisine sitem ediyor. Fotoğrafının yanı sıra bir tutam saçını da iliştirdiği ve son busesinin yer aldığı 2 Şubat 1969 tarihli mektubunda Alman kadın, "Neden benim canımı yaktın? Hiç mi korkun yoktu yaptıklarından? Sen beni çok yanlış anladın. Üzülüyorum senin benden ayrılmana. Sana mutlu bir yaşam diliyorum" diye yazmış.

ESKİ BİR FOTOĞRAFINI DA GÖNDERMİŞ

Fotoğrafını da gönderdiğini belirten kadın "Sevgili Mehmet, bugün sana verdiğim sözü tutuyorum. Sana eski resmimi gönderiyorum. Ne yazık ki eski resimler, sakın darılma yıllar geçiyor. İkimiz de ne yazık ki yaşlanıyoruz" sözleriyle mektubunu bitirmiş.

TESADÜFEN BULUNDU

Plakların yanı sıra eski radyo ve televizyon da satılan dükkana kayıt ve teyp cihazının Kırıkkale'den getirildiği belirtildi. Gazete Habertürk'ten Ferdi Durdu'nın haberine göre Malatya Sanat Sokağı'nda plakçılık yapan Yıldıray Akçer, "Cihazı aldıktan sonra kontrol amaçlı açıp kullanma kılavuzunu ararken, altından mektup çıktı. Almanya'da mektubun tercümesi yapıldı.

HİKAYENİN KAHRAMANLARI BİLİNMİYOR

Akçer, 1970-72 yıllarında üretilen cihazı Kırıkkale'den bir elektronikçiden aldım. Ona da bir hurdacıdan gelmiş. Mektubu görünce hepimiz çok şaşırdık" diye konuştu.

Yarım asır önceki aşk hikâyesinin kahramanları ise merak konusu oldu.

Kaynak: haberinburada