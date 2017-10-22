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Malatya'daki 1-0'lık Yenilgi Sonrası Trabzonspor'da 6 Yönetim Kurulu Üyesi İstifa Etti

MALATYA'DAKİ 1-0'LIK YENİLGİ SONRASI TRABZONSPOR'DA 6 YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan ve puan sıralamasında 13'ün sıraya kadar gerileyen Trabzonspor'da 6 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Tarih : 22 Ekim 2017, 01:10
Puan Ver : Malatya'daki 1-0'lık Yenilgi Sonrası Trabzonspor'da 6 Yönetim Kurulu Üyesi İstifa Etti(9/10)5

Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da, 6 yönetim kurulu üyesi istifa ettiğini açıkladı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTILAR

Kulüp başkan yardımcıları Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu ile yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar, istifalarını yazılı açıklamayla duyurdu.

İşte istifa sonrası yapılan yazılı açıklama:

Sayın başkan Muharrem Usta ile ekonomik ve sportif yönetim, altyapı, profesyonel izleme komitesi ve kurumsallaşma gibi konularda seçim öncesi bir araya geldik. İzlenecek yollar konusunda görüşerek hemfikir kaldığımız çalışma prensiplerini belirledik. Bu doğrultuda da kendisinin kurduğu yönetim ekibinde daveti üzerine yer aldık. Ne yazık ki göreve başladıktan kısa süre sonra üzerinde uzlaştıgımız yönetim anlayışının tam tersine bir tarz ile yine üzerinde anlaşılmış prensiplere aykırı birçok uygulama ile karşılaştık."ÇABALARIMIZ SONUÇSUZ KALDI"

Yönetim kurulu toplantılarında bu yönetim tarzının uygunsuzluğunu çok defalar dile getirmemize rağmen duruma bir çözüm üretme çabalarımız sonuçsuz kaldı. Sayın delegelerimizin bizlere olan inancı ile verdiği oyların gereği olarak kulübümüzün geçtiği finansal ve idari hassas süreci gözetip bu sıkıntılı yaklaşımın çözümü için içeride kalıp elimizden geldiğince çaba harcamaya çalıştık.

"YÖNETİM KURULU, KURUL HÜVİYETİNİ TÜMÜYLE YİTİRDİ"

Artık 'temsili' yönetim kurulu üyeliklerimizin de pek bir anlamı kalmadığını üzülerek görmüş durumdayız. Ne yazık ki Trabzonspor Yönetim Kurulu 'kurul' hüvviyetini tümüyle yitirmiş, bireysel bir oyun alanı haline dönüşmüştür. Bu tarz nedeniyle sadece kulübümüz kötü yönetilmiyor federasyon ve kurulları da kolaylıkla hakkını yiyebiliyor ve buna karşılık hiçbir varlık gösterilemiyor.

"GÖREVİMİZDEN AYRILMAYI ZARURET OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bu yapının kulübümüze fayda değil zarar getirdiği ortadadır. Bu nedenle acilen yönetim kurulu ve ilgili kurulların yenilenmesini önemsiyoruz. Bu yenilenme adına yolu açmamız gerekiyor. Sonuç olarak, bizler bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevlerimizden ayrılmayı bir zaruret olarak görüyoruz. Canımız Trabzonsporumuza birer taraftar olarak her zaman hizmet etmeye ve destek vermeye devam edeceğiz. Trabzonsporumuz bir dünya kulübüdür ve bir gün yeniden bir dünya kulübü gibi yönetilecektir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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