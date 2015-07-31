

Şırnak'ta şehit düşen Üsteğmen İbrahim Tanrıverdi'nin bugün Malatya'da gerçekleşecek cenaze töreni öncesi şehir mezarlığında görülen biri kara çarşaflı 2 şüpheli şahıs, polisi alarma geçirdi. Şahıslardan biri polis tarafından gözaltına alınırken çarşaflı olan kaçarak izini kaybettirdi.



Piyasanın ateşi yüksek Sabah şehir mezarlığı hattında çalışan minibüs şoförlerinden biri, minibüse binen biri çarşaflı 2 kişiden şüphelenmesi üzerine konuyu mezarlık güvenliğine bildirdi. Şüphelilerin resimlerini de telefonuyla çeken minibüs şoförünün ihbarı üzerine mezarlıkta devriye gezen özel güvenlik, belirtilen şüpheli şahısları mezar başında görünce takibe aldı.







Bir erkek gözaltında, çarşaflı olan kaçtı







Hareketleriyle şüphe uyandıran şahıslar daha sonra kendilerinin takip edildiğini anlayınca yeniden minibüse bindiler. Bu sırada olay yerine gelen polisler minibüsü durdurarak, şüpheli erkek şahsı gözaltına aldı. Şahsın üzerinde 1 adet silah ve 2 adet dolu şarjör bulunurken, siyah çarşaflı şahıs ise kayıplara karıştı.







Kaçan şahıs aranıyor







İsminin K.U. olduğu öğrenilen şahsın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılırken, kaçan siyah çarşaflı şahsın erkek olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Çok sayıda polis mezarlıkta arama yaparken, şahsın kaçabileceği güzergahlar da tutularak arama yapılıyor.