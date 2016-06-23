MALATYA'DA MEVSİMLİK İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ
Kazada, minibüsteki yolculardan aralarında çocuklarında bulunduğu 24'ü yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, adıyaman'dan Malatya istikametine giden 02 DF 792 plakalı sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi girişinde devrildi.
Kazada, minibüsteki yolculardan aralarında çocuklarında bulunduğu 24'ü yaralandı.
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