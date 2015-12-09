MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM !
Elazığ'da da hissedildi
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Hekimhan ilçesinde saat 11.03'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 16,64 kilometre derinlikte oluşan deprem, Malatya merkez ve bazı ilçelerde de hissedildi. Deprem Elazığ' da da hissedildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar