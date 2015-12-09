

Elazığ'da da hissedildi







Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Hekimhan ilçesinde saat 11.03'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 16,64 kilometre derinlikte oluşan deprem, Malatya merkez ve bazı ilçelerde de hissedildi. Deprem Elazığ' da da hissedildi.