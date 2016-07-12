TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan analizlere göre; ilde 2016 mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısının bir önceki aya göre 954 adet artarak 149 bin 387'ye ulaştığı açıklandı.



TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan analizlere göre; ilde 2016 mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısının bir önceki aya göre 954 adet artarak 149 bin 387'ye ulaştığı açıklandı.







Malatya'da trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 587, minibüs sayısı 10, otobüs sayısı 1, kamyonet sayısı 186, kamyon sayısı 13, motosiklet sayısı 4, traktör sayısı 154 artarken; özel amaçlı taşıtların sayısı 1 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,92 arttığı Malatya'da, kayıtlı toplam 149 bin 387 taşıt içinde 2016 mayıs ayında ilk sırada otomobil yer aldı.







Buna göre; Malatya'da 2016 mayıs ayı sonu itibariyle toplam aracın yüzde 52.12'sini oluşturan 77 bin 855 otomobil, yüzde 2.98'ini oluşturan 4 bin 450 minibüs, yüzde 0.99'unu oluşturan 4 bin 450 otobüs, yüzde 19. 53'ünü oluşturan 29 bin 170 kamyonet, yüzde 3.21'ini oluşturan 4 bin 790 kamyon, yüzde 6.27'sini oluşturan 9 bin 366 motosiklet, yüzde 0.24'ünü oluşturan 359 özel amaçlı taşıt ve yüzde 14.67'sini oluşturan 21 bin 917 traktör bulunuyor.