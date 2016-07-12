O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

malatya'da kayıtlı araç 149 bin 387'ye ulaştı

MALATYA'DA KAYITLI ARAÇ 149 BİN 387'YE ULAŞTI

TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan analizlere göre; ilde 2016 mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısının bir önceki aya göre 954 adet artarak 149 bin 387'ye ulaştığı açıklandı.

Tarih : 12 Temmuz 2016, 16:25
Puan Ver : Malatya'da Kayıtlı Araç 149 Bin 387'ye Ulaştı(8/10)9


TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan analizlere göre; ilde 2016 mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısının bir önceki aya göre 954 adet artarak 149 bin 387'ye ulaştığı açıklandı.



Malatya'da trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 587, minibüs sayısı 10, otobüs sayısı 1, kamyonet sayısı 186, kamyon sayısı 13, motosiklet sayısı 4, traktör sayısı 154 artarken; özel amaçlı taşıtların sayısı 1 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,92 arttığı Malatya'da, kayıtlı toplam 149 bin 387 taşıt içinde 2016 mayıs ayında ilk sırada otomobil yer aldı.



Buna göre; Malatya'da 2016 mayıs ayı sonu itibariyle toplam aracın yüzde 52.12'sini oluşturan 77 bin 855 otomobil, yüzde 2.98'ini oluşturan 4 bin 450 minibüs, yüzde 0.99'unu oluşturan 4 bin 450 otobüs, yüzde 19. 53'ünü oluşturan 29 bin 170 kamyonet, yüzde 3.21'ini oluşturan 4 bin 790 kamyon, yüzde 6.27'sini oluşturan 9 bin 366 motosiklet, yüzde 0.24'ünü oluşturan 359 özel amaçlı taşıt ve yüzde 14.67'sini oluşturan 21 bin 917 traktör bulunuyor.








Etiketler: Malatya  Da  Kayıtlı  Araç  149  Bin  387  Ye  Ulaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER