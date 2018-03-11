MALATYA'DA İLK 11'LER BELLİ OLDU! İŞTE SÜRPRİZ KADROLAR
Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatıf, Giuliano, Fernandao
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yunan Mevkidaşına Sert Yanıt: Salamura Olmaktan Kurtuldunuz!
- Afrin An Meselesi! Kritik Dağ Teröristlerden Temizlendi
- Teröristlerin Korkulu Rüyası Fatihler, Mavi Berenin Hikayesini Anlattı
- Erdoğan Duyurdu: Şu Anda 4-5 Kilometre Kaldı, Afrin'e Giriyoruz!
- Türkiye'nin Operasyon Sinyali Sonrası Musul, Pkk'ya 10 Gün Süre Verdi!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar