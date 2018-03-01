MALATYA'DA 19-0'LIK MAÇ 60. DAKİKADA HAKEM KARARIYLA BİTTİ
Amatör Ligde Malatya İdman Yurdu ile Erkenek Hürriyetspor arasında oynanan maçta durum 19-0'a gelince hakem maçı erken bitirdi.
Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin 1. haftasında oynanan Malatya İdman Yurdu- Erkenek Hürriyetspor müsabakası, sahalarda ender görülen olaylardan birine sahne oldu. Ev sahibi Malatya İdmanyurdu takımı maçın 55. dakikasında rakibi karşısında 19-0 öne geçince, hakem farkın daha fazla açılmaması için karşılaşmayı 60. dakikada bitirdi. Daha önce örneği pek görülmemiş olay Malatya 2. Amatör müsabakasında yaşandı.
TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULAR ÜZÜLDÜ
Ev sahibi takım müsabakanın 55 dakikalık bölümüne 19 gol sığdırırken, ortaya çıkan bu skor rakip Erkenek Hürriyet takımının teknik heyeti ve futbolcularını çok üzdü. Bu durumu gören maçın hakemi Murat Gezer iki takım futbolcularının da onayını alarak, müsabakayı 30 dakika erken bitirdi.
Ortaya çıkan 19 farklık galibiyet ise Malatya amatör liglerinde en fazla golün atıldığı müsabakalar arasına adını yazdırdı.
Kaynak: haberinburada
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