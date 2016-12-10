

MALATYA merkezli 12 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 'Silahlı terör örgütü üyesi oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve terör örgütü kapsamında nitelikli dolandırıcılık yaptıkları" iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 22 kişiden 21'ı tutuklandı.







Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 1 Aralık'ta Malatya merkezli 12 ilde yapılan operasyonda, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları, terör örgütü kapsamında nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, dini inanç ve duyguların istismar edilmesiyle kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle suç işledikleri' iddiasıyla adliyeye sevk edilen 22 kişi savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 21'i tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







Malatya merkezli, Adana, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş ve Muş'ta 1 Aralık'ta 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.







kaynak:haberler