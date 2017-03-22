

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda İnönü Üniversitesinde görevliyken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen 7 öğretim görevlisi ile yine İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen 12 eski öğretmen gözaltına alındı. 18 kişi Malatya'da, 1 kişi ise Kayseri'de gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.







kaynak:sabah