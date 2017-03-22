Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

MALATYA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 19 GÖZALTI


MALATYA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 19 GÖZALTI
Tarih : 22 Mart 2017, 09:57
Puan Ver : Malatya Merkezli Fetö Operasyonu: 19 Gözaltı(9/10)9


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda İnönü Üniversitesinde görevliyken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen 7 öğretim görevlisi ile yine İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen 12 eski öğretmen gözaltına alındı. 18 kişi Malatya'da, 1 kişi ise Kayseri'de gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Malatya  Merkezli  Fetö  Operasyonu  19  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER