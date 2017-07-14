MALAGA'YLA ANLAŞAN CENK GÖNEN, İSPANYA'YA GİTTİ
Galatasaray'ın 29 yaşındaki kalecisi Cenk Gönen, sağlık kontrollerinden geçmek için Malaga'ya gitti.
Galatasaray'ın 29 yaşındaki kalecisi Cenk Gönen, La Liga ekiplerinden Malaga'ya transfer olmak üzere. İspanyol ekibiyle resmi sözleşme imzalamak için Malaga'ya giden Cenk, önce sağlık kontrollerinden geçecek.
G.SARAY 900 BİN EURO KAZANACAK
Galatasaray'ın bu transferden 900 bin Euro bonservis bedeli kazanacağı iddia ediliyor. Sarı-kırmızılılara Beşiktaş'tan transfer olan Cenk, 2 sezonda Galatasaray formasını sadece 14 maçta giyebilmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Montpellier, Yeni Sezon Formasında Kendi İsmini Yanlış Yazdı
- 2. Lig'ten Karşıyaka'nın, Eski Oyuncusuna Ödeme Yapmadığı İçin 3 Puanı Silindi
- Galatasaray, Kaleci Carrasso Transferini Kap'a Bildirdi
- Galatasaray'ın Yeni Transferi Latovlevici: Rüyalarım Gerçek Oldu
- Aykut Kocaman'ın Kastettiği Futbolcu Ortaya Çıktı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar