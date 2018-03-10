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Malaga maçı öncesi Messi kadro dışı

MALAGA MAÇI ÖNCESİ MESSİ KADRO DIŞI

Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, kişisel sebepleri gerekçe göstererek Malaga maçı kadrosunda yer almadı.

Tarih : 10 Mart 2018, 15:30
Puan Ver : Malaga Maçı Öncesi Messi Kadro Dışı(10/10)6

Katalan taraftarlar, İspanya La Liga'nın 28. haftasında Barcelona'nın bu akşam karşılaşacağı Malaga maçı öncesi büyük bir şok yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada Lionel Messi'nin kişisel nedenlerden dolayı kadrodan çıkartıldığı, Arjantinli yıldız futbolcunun yerine ise Yerry Mina'nın kadroya dahil edildiği bilgisine yer verildi.

BARCELONA 8 PUAN FARKLA LİDER

Barcelona ligde en yakın rakibi Atletico Madrid'in 8 puan önünde 69 puanla lider konumda bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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