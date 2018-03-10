MALAGA MAÇI ÖNCESİ MESSİ KADRO DIŞI
Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, kişisel sebepleri gerekçe göstererek Malaga maçı kadrosunda yer almadı.
Katalan taraftarlar, İspanya La Liga'nın 28. haftasında Barcelona'nın bu akşam karşılaşacağı Malaga maçı öncesi büyük bir şok yaşadı.
Kulüpten yapılan açıklamada Lionel Messi'nin kişisel nedenlerden dolayı kadrodan çıkartıldığı, Arjantinli yıldız futbolcunun yerine ise Yerry Mina'nın kadroya dahil edildiği bilgisine yer verildi.
BARCELONA 8 PUAN FARKLA LİDER
Barcelona ligde en yakın rakibi Atletico Madrid'in 8 puan önünde 69 puanla lider konumda bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar