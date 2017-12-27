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Malaga, Cenk Gönen'i Göderiyor!

MALAGA, CENK GÖNEN'İ GÖDERİYOR!

İspanya La Liga ekibi Malaga, Cenk Gönen ile yollarını ayırma kararı aldı.

Tarih : 27 Aralık 2017, 20:10
Puan Ver : Malaga, Cenk Gönen'i Göderiyor!(7/10)3

İspanya La Liga ekibi Malaga'da forma giyen ancak yeteri kadar şans bulamayan Cenk Gönen, İspanyol ekibiyle yol ayrımına geldi.

İspanyol basınının haberine göre Malaga, kadrosuna bir orta saha, bir de forvet takviyesi yapmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübü, kadroda yer açmak için ise Cenk Gönen ile yollarını ayırmak zorunda kalacak.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

La Liga'da hiç süre alamayan Cenk Gönen'in Malaga'da hayal kırıklığı yarattığı belirtilirken 29 yaşındaki kalecinin, devre arası transfer döneminde takımdan gönderileceği iddia edildi.

Cenk Gönen, sezon başı transfer döneminde Carlos Kameni'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından 200 bin Euro'ya Galatasaray'dan Malaga'ya transferolmuştu

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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