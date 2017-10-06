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Mal Varlığını Kaybeden İş Adamı İtirafçı Olunca Kumarhane Çetesi Çökertildi

MAL VARLIĞINI KAYBEDEN İŞ ADAMI İTİRAFÇI OLUNCA KUMARHANE ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

İstanbul'da kumar bağımlısı iş adamı, 3 otobüsünü ve iş yerini kaybedince ''Başkaları da yanmasın'' diyerek itirafçı oldu. Baskın yapılan kumarhanede 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 06 Ekim 2017, 13:10
Puan Ver : Mal Varlığını Kaybeden İş Adamı İtirafçı Olunca Kumarhane Çetesi Çökertildi(9/10)5

İstanbul Beşiktaş'ta rulet oynatan yasa dışı bir kumarhanede şehirlerarası hizmet veren 3 otobüsünü ve iş yerini kaybeden iş adamının başvurusu üzerine polis, müşteri rolünde kumarhaneyi bastı. 3 kişi gözaltına alınırken, rulet ve kumar malzemelerine el konuldu.

"KUMAR BAĞIMLISI OLDUĞUM İÇİN GİTTİM"

İstanbul polsine başvuran iş adamı A.D., "Bana telefonla ulaştılar, davet ettiler. Kumar bağımlısı olduğum için gittim. 3 otobüs ve iş yerimi kaybettim. Ben yandım, başkası yanmasın. Bunlar bizim numaralarımızı kaydedip sürekli arıyorlar, çağırıyorlar. Aynısını başkalarına da yapıyorlar. Bir kez girdin mi çıkamıyorsun." dedi.

POLİS, MÜŞTERİ KILIĞINA GİRDİ

A.D.'nin başvurusu üzerine polis harekete geçti. Önceki akşam kumar oynatılan Balmumcu Barbaros Bulvarı'ndaki adrese 00.30 sıralarında bir kadın ve bir erkek polis, çift kılığına girerek iş adamının referansıyla müşteri olarak gitti. İçeride kumar oynatıldığı bilgisini dışarıda bekleyen ekip arkadaşlarına bildirince operasyonun düğmesine basıldı.

"KUMAR OYNAMADAN DURAMIYORUZ"

Mekanda yapılan aramada, rulet masası ve kumar malzemeleri ele geçti. Kumarhaneyi işleten M.S. ve krupiyer kızlar N.Ç. ile Z.S. gözaltına alındı. Baskın sırasında kumarhaneye gelen bazı kişiler, kumar oynamadan duramadıklarını söyleyerek operasyon nedeniyle polise sitem etti.

RULET MASASINI MİNİBÜSLE TAŞIYORLARMIŞ

Çete üyeleri, yurtdışındaki kumar merkezlerine giden kişilerin telefonlarını ediniyordu. Telefonla ulaştıkları kişileri kumarhane yeri hakkında bilgilendirip çığırıyorlardı. Kumar oynatılan adresleri polis operasyonlarına karşı sürekli değiştiriyorlardı. Hatta rulet masasını minibüste taşıyıp oynamak isteyen kişiye yakın bir noktada kurup kumar oynatıyorlardı.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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