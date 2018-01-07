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Makyajsız üstsüz pozu, erkek takipçilerini coşturdu

MAKYAJSIZ ÜSTSÜZ POZU, ERKEK TAKİPÇİLERİNİ COŞTURDU

Son dönemin en gözde modellerinden Georgia Fowler, makyajsız üstsüz pozuyla takipçilerini mest etti. Güzel model için "Bu dünya için fazla güzelsin" yorumları yapıldı.

Tarih : 07 Ocak 2018, 00:30
Puan Ver : Makyajsız Üstsüz Pozu, Erkek Takipçilerini Coşturdu(8/10)4

Victoria's Secret'ın en yeni üyelerinden Georgia Fowler üstsüz ve makyajsız çektiği 'günaydın' pozuyla günün erken saatlerinde hayranlarının nefesini kesmeyi başardı.

KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Son dönemin en gözde modellerinden biri haline gelen Georgia Fowler, Instagram sayfasında paylaştığı pozuyla olay oldu. 25 yaşındaki Fowler, bir yastığa sarılarak çektiği makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin "Saat sabahın 9'u... Bir yerlerde" mesajlı bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

"BU DÜNYA İÇİN FAZLA GÜZELSİN"

Tabii fotoğrafın bu kadar olay yaratmasının bir başka sebebi ise Georgia Fowler'ın üstsüz olması... Victoria's Secret'ın en yeni üyelerinden Georgia Fowler'in fotoğrafını gören hayranlarını yorum yapmakta gecikmedi. Yeni Zelandalı güzeli gören hayranlarından biri "Gerçek bir Tanrıça!" derken, bir diğer hayranı ise "Bu dünya için fazla güzelsin" yorumunda bulundu.

GÜZELLİK SIRRINI PAYLAŞTI

Amerikan W dergisine 5 dakikalık güzellik rutininden bahseden Georgia Fowler, hızlıca hazırlanmasını şu şekilde anlatıyor: "İlk olarak kaşlarımı dolduruyorum. Ardından tüm yüzüme komple nemlendirici uyguluyorum. Sonra göz altı kapatıcı ile gözümün altındaki morluklardan kurtuluyorum.

Kontürleme söz konusu olduğunda ben kremsi kontür ürünü kullanıyorum. Ardından kirpiklere maskara uyguluyorum; özellikle de kirpik uçlarına doğru."

İşte güzel modelin o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Makyajsız  Üstsüz  Pozu  Erkek  Takipçilerini  Coşturdu    haber

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