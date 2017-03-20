

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op. Dr. Bülent Cihantimur, "Eğer saç, cilt, gözler ve dudaklar birbirini tamamlayan ve sağlıklı bir görünüme sahipse, makyaj dahi yapmanıza gerek kalmaz" ifadesinde bulundu ve ekledi:" Herkesin birbirinden farklı bir güzelliği var fakat çoğu bayan kendi güzelliğinin farkında değil ve hep bir başkasına benzemeye çabalıyor. Oysaki yapılması gereken şey çok basit."



Mutlaka krem sürün







"Cildiniz için iyi beslenin, sigara içmeyin ve mutlaka krem sürün. Ortalama 1 hafta içerisinde yapacağınız bu ufacık bakımla bile cildinizdeki değişimi fark edersiniz. Özellikle kış mevsiminde cildin illaki iyi bir nemlendiriciye ihtiyacı vardır. Pratik, evde yapılabilecek en iyi bakım şekli nemlendirici sürmektir. Cildiniz neme doyar, günlük alması gereken multivitamin desteklerini alır bu sayede"



Saçlarınıza ve dudaklarınıza özel bakım







"Dudaklarınızın formundan ve dolgunluğundan memnun değilseniz, bunu parlatıcı veya rujla dolgunlaştırmak çok da pratik bir çözüm değil. Dolgun, nemli ve sağlıklı duran bir dudak şekli gerçek anlamda yüz güzelliğini tamamlar ve çarpıcı hale getirir. Dudaklara çoğunlukla yağ enjeksiyonu yapıyoruz veya medikal dolgu uygulaması ile istenilen sonucu alabiliyoruz. Aynı şekilde saçlar da yine kök hücrenin avantajlarını yaşatan Organik Saç enjeksiyonu ile çok daha canlı bir hale getiriliyor. Bu bahsettiğim 3 bölgede yaşanan canlılık ve sağlıklı duruş, makyaj yapılmasına gerek bırakmıyor. Sürekli gülümseyen gözler ise, bu estetik, çekici duruşun temelinde duruyor zaten" diyen Cihantimur, ayrıca cilt güzelliği ve ameliyatsız cilt gençleştirme için de Örümcek Ağı estetiğini önerdi.







kaynak:ensonhaber