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makyajlar yapıldı! berna mı güzel, sabriye mi?

MAKYAJLAR YAPILDI! BERNA MI GÜZEL, SABRİYE Mİ?

Sabriye ve Berna... Şüphesiz yarışmada sık sık kavga etmeleri ile adından en çok söz ettiren ikili onlardı. Makyajlar yapıldı, güzellik çatışması başladı!

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:19
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urvivor'da artık final zamanı... Kıbrıs'ta Adem ve Ogeday arasındaki mücadelenin ardından yarışmanın şampiyonu da belli olacak.



Sezon boyunca izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen yarışmada birçok olay yaşandı.



Ünlüler takımından Sabriye ve gönüllüler takımından Berna'nın atışmaları öne çıkanlar arasındaydı.



Sabriye sık sık Adem'i Berna'dan kıskandı. Hatta bir bölümde uykusunda konuşan Adem'in yanına gidip 'Berna mı güzel ben mi?' diye bile sordu.



İkili makyajlarını yapıp stüdyoya gelince herkesin aklına ister istemez Sabriye'nin Adem'İn kulağına fısıldadığı o soru geldi: Berna mı güzel, ben mi?








Etiketler: Makyajlar  Yapıldı  Berna    Güzel  Sabriye  Mi    haber

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