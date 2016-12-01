









İlk çağlardan beri kadınların güzelleşmek, erkeklerin ise kamuflaj ya da rakibini korkutmak amacıyla yüzlerine çeşitli boyalar sürdüklerini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Safiye Küçükgül, yaygın ve sık yapılan göz makyajının çok çeşitli riskler barındırdığını bildirdi. Opr. Dr. Küçükgül, "Göz makyajı nedeniyle en sık gördüğümüz tablolar; alerjik konjonktivitler ve göz enfeksiyonlarıdır. Ancak makyaj malzemelerinden oluştuğunu hiç tahmin edemeyeceğiniz başka riskler de var" diyerek, toksik kimyasallara dikkat çekti. Opr. Dr. Küçükgül, şunları söyledi:







MAKYAJINIZ SİZİ HASTA ETMESİN







"Makyaj malzemesinin raf ömrünü ve kullanım süresini uzatmak için, kullanılan koruyucular ve kayganlaştıran, topaklanmayı önleyen katkı maddeleri sağlık açısından sayılamayacak kadar ciddi riskler barındırıyor. Zararlı etkisi en çok bilinenlerden biri paraben grubudur, kozmetiklerin içine kontaminasyonu engellemesi, bakteri ve mantarları yok etmesi için ilave edilirler. Paraben grubu kimyasalların ciltten emildiği, vücut dokularına geçip, östrojen hormonu benzeri etki gösterdiği tespit edilmiştir, paraben meme dokusunda ve meme kanseri materyallerinde de gösterilmiştir. Ayrıca bağışıklık sistemi ve üreme sistemini de etkilediği, hormonal değişiklikler oluşturduğu da gösterilmiştir. Fenoksietanol, kurşun, fitalat, PEG (polietilen glikol), BHA, BHT (bütillendirilmiş bazı bileşikler) hormonal bozukluklar yaratan, üreme sisteminin fonksiyonlarını bozan diğer toksik kimyasallardır."







PEKİ NE YAPILMASI GEREKİYOR







Küçükgül, yapılması gerekenler konusunda ise, "Kozmetik ürünler 'saf', 'doğal', 'organik' gibi bazı tanımlamalarla pazarlanmaktadır. Ancak bu tanımlar standart, ölçülebilir kriterlerle belirlenmiş olmadığından, ürünlerin riskli olmadığını göstermez. Bu nedenle, kullanacağınız kozmetik ürünlerin içeriklerini kendiniz detaylıca araştırın. İçeriği basit ve yalın olan ürünleri tercih edin, sentetik kimyasal madde barındıranların ürünlerden uzak durun.











kaynak:diyarbakırsöz