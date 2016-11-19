Makyaj her kadının kendini iyi hissetmesini sağlayan eylemlerden biridir ve kişiden kişiye değişiklik gösterir. Peki makyaj nasıl yapılır? Bu haberimizde size “makyaj nasıl yapılır?” bunu anlatacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. İşte “makyaj nasıl yapılır?” haberimiz…



Her kadın, gençlik dönemlerinde hevesle başladığı makyajı kendini iyi hissetmek ve memnun olmadığı kusurları kapatmak için yapar. Ancak makyajı nasıl yaptığı, ne kadar yaptığı ve nelerle yaptığı değişiklik gösterir.



Makyaj nasıl yapılır?



Bu sorunun cevabından daha önemli olan “ben nasıl makyaj yapmalıyım?” sorusu var. Çünkü makyajdan beklentinin ne olduğunu bilmeden makyaj yaparsan istediğin ve beklediğin sonucu alamazsın.







Cildin yağlı mı?



Gözlerin büyük mü?



Ten rengin nasıl?



Bu ve bunun gibi onlarca soru kendini ve yüzünü tanımanla çözülecek.



Yüzünü ve cildini tanıdıktan sonra…



Yüzünü ve cildini tanıman biraz zaman alır ancak bu hem sağlığını hem de güzelliğini koruman için gerekli bir işlemdir.



Cildini tanıdıktan sonra ne yapmak istediğine karar ver. Yüzündeki kusurları mı kapatmak istiyorsun yoksa belli bölgeleri mi ön plana çıkarmak istiyorsun? Sade bir makyaj mı yapmak istiyorsun yoksa ortamın yıldızı olmak için ağır şık ve gösterişli bir makyaj mı yapmak istiyorsun? Gece makyajı mı yapmak istiyorsun yoksa Dışarıda bir kahve içmek için hafif renklenmek mi istiyorsun?







Kararları uygulama zamanı



Makyaj nasıl yapılır? Sorusunun asıl cevabına şimdi geldik. Öncelikle makyaj yapmadan önce yüzünün tamamen temiz olmasına dikkat etmelisin.



Göz makyajı: Eğer kuru bir cilde sahipsen yüzüne bir nemlendirici sürmekle başlamalısın. Elinde hafifçe dağıttığın nemlendiriciyi yüzüne nazikçe sür. Göz makyajın da en önemli ayrıntı fardır. Ama düşündüğünüz far kavramı gelmesin aklınıza. Hafif bir makyaj yapacak olsanız bile açık renklerde (ten rengi, pudra) far kullanmanız baz oluşturacaktır.



Daha sonra ister göz kalemiyle ister eyelinerle küçük ince dokunuşlar yapabilirsiniz.



Yapacağınız son sihir maskara! Kirpiklerinizin daha dolgun görünmesi gözlerinizi iri ve güzel gösterecektir.







Cilt tonu: Cildinizdeki renk tonları eşitlemek için doğru fondöteni bulmalısınız. Cilt renginiz ne çok koyu ne çok açık olmalı. Bunu seçerken bilinenin aksine fondöteni elinize değil boynunuza deneyerek alın. Uygun bir fırça yardımıyla uyguladığınız fondöten daha kalıcı olacaktır.



Kapatıcı: Kapatıcılar yüzünüzdeki kusurları kapatmak için fondötenden sonra sürülen harika icatlardır. Yine uygun bir fırça yardımıyla uyguladığınız zaman daha iyi etki edecektir.



Allık: Yaptığınız genel makyajın tonuna uygun olarak cildinize en uygun allığı buluk vurguyu yapabilirsiniz. Allık fırçanızın uygunluğu yine allık kadar önemli bir konu.



Ruj: Çeşitleri renkleri her geçen gün artan rujlar makyajınızdaki son dokunuş olabilir. Eğer göz ve yüz makyajınızı ağır tonlarda yaptıysanız rujunuzu daha açık tonlarda olmalı. Böylelikle dikkati bir noktada toplamış olursunuz.



Doğallığın ve sağlıklı bir cildin en güzel makyaj olduğunu hatırlatmak isteriz. Ancak yine de “makyaj nasıl yapılır?” diyenler için küçük ipuçlarımızın işe yaraması temennisiyle.







kaynak:milliyet