Dünyaca ünlü güzel Gigi Hadid'in koltuk altı kıllarını almadan verdiği pozlar hayranlarının bir kısmını hayal kırıklığına uğratmadı.

Güzelliğiyle dünyada nam salan Gigi Hadid'in, LOVE Advent takvimi için verdiği 'doğal' pozlar hayranlarını ikiye böldü.

Dünyaca ünlü güzelin koltuk altı kıllarını almması hayranlarının bir kısmını hayal kırıklığına uğrattı."HİÇ TEMİZ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL"

Gigi Hadid'in, instagram'da paylaşılan fotoğraflarında koltuk altı tüyleri dikkati çekiyor.Kimi 22 yaşındaki modele destek verirken, kimi de "Hiç temiz bir görüntü değil" eleştirisini yaptı.EN ÇOK KAZANANLAR LİSTESİNDE 5'İNCİ SIRADA

Gigi Hadid, Forbes Dergisi'nin en çok kazanan modeller listesinde 9 milyon dolar ile beşinci sırada yer alıyor.

Kaynak: haberinburada