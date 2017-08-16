İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Maltepe Askeri Lisesi yakınındaki yangına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Dumanların otoyolda trafiği durma noktasına getirdiği yangın nedeniyle İzmir Çeşme Otobanı trafiğe kapatıldı.

20 ARAZÖZ VE 3 YAGIN HELİKOPTERİYLE MÜDAHALE EDİLDİ

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 20 arazöz, 3 yangın söndürme helikopteri ve iki amfibi yangın söndürme uçağı ile müdahale etti.

ULAŞIM ALTERNATİF YOLLARA SEVK EDİLDİ

Devam eden yangın nedeniyle İzmir Çeşme Otobanı trafiğe kapatıldı. Yoğun araç kuyruğunun oluştuğu trafikte ulaşım alternatif yollardan verildi.

Kaynak: haberinburada