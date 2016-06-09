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maketten satışı sonlandıralım!

MAKETTEN SATIŞI SONLANDIRALIM!

Maketten proje satışı yapmadıklarını ifade eden Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, “Resim yapmakla bina yapmak aynı değil. Bu işi borsa olmaktan çıkarmak lazım” dedi

Tarih : 09 Haziran 2016, 09:43
Puan Ver : Maketten Satışı Sonlandıralım!(7/10)6


Maketten proje satışı yapmadıklarını ifade eden Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, “Resim yapmakla bina yapmak aynı değil. Bu işi borsa olmaktan çıkarmak lazım” dedi





Tarım, enerji, inşaat ve sağlık alanında 2016-2017 döneminde 3 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan Taşyapı Grubu'nun İstanbul Altunizade'deki projesi tamamlandı. Selçuk Ecza Grubu şirketlerinden Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. ile yüzde 50-50 ortak inşa edilen 208 konutluk proje önümüzdeki hafta satışa çıkıyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, yaptıkları projeleri artık maket üzerinden satmadıklarını belirterek, “Yapacağız bitireceğiz, gelip görecekler. Hatalarımızı düzeltip satacağız. İşin doğrusu bu... Yaptığımızın doğru olduğuna inanıyoruz” dedi. “İnsanlar huzur için ev alıyor ama huzursuz oluyor” diyen Turanlı, özetle şöyle konuştu: “Vadedilenler olmuyor. Resim yapmakla bina yapmak aynı değil. Bana maket yapalım diyorlar ama yok diyorum. Biz maket işini kaldırdık. Biz diyoruz ki; işimizi bitirip, oturma iznini alıp, elektriğini suyunu bağlayıp satacağız. Bu işi borsa olmaktan çıkarmak lazım... İşi öyle görenler şirketten hisse senedi alsın. İnşaattan al, 6 ay sonra sat, Biz böyle istemiyoruz. Topraktan satma işini bırakmak lazım. Maketten satışı sonlandıralım.” Turanlı, halka açılma düşüncelerinin de olduğunu ifade etti.

 








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