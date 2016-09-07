

Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında, Almanya'yla ait ticari faaliyetler gerçekleştiren yolcuları taşıyan uçak, havadayken sinyali kaybedildikten bir süre sonra düştü. Makedonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Trevizo'dan havalanan ticari uçağın, saat 17:40 sularında Üsküp Havalimanı'nın 10 kilometre güneyinde radardan kaybolduğu belirtildi. Açıklamada, İtalya'nın Treviso şehrinden kalkış yapan uçağın, Makedonya'ya yakıt ikmali yapmak için geldiği, havaalanına 10 kilometre uzaklıktayken uçuş radarında kaybolduğu belirtildi. Piper Seneca 2 tipi, 6 kişi kapasiteli ticari uçağın Veles yakınlarında, muhtemelen yakıtının bitmesi nedeniyle düştüğü aktarıldı. Çok sayıda güvenlik görevlisi ve ambulansın sevk edildiği olay yerine basın mensupları alınmadı.