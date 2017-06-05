2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Haziran Pazar günü Kosova ile gruptaki geleceği için kritik bir mücadeleye çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, bugün Makedonya ile oynayacağı özel maçla o karşılaşmanın provasını yapacak.