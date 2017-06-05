Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

makedonya'da kosova provası

MAKEDONYA'DA KOSOVA PROVASI

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Haziran Pazar günü Kosova ile gruptaki geleceği için kritik bir mücadeleye çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, bugün Makedonya ile oynayacağı özel maçla o karşılaşmanın provasını yapacak.

Tarih : 05 Haziran 2017, 10:02
Puan Ver : Makedonya'da Kosova Provası(5/10)6


Milliler bu maçın ardından Slovenya'nın Portoroz kentine geçerek kampa girecek. Ay-yıldızlılar, I Grubu'nda kendisi gibi 8 puanlı Ukrayna'nın ardından averajla 4. sırada.



ŞENER KADRODAN ÇIKARILDI

Makedonya ve Kosova maçları öncesi A Milli Takım'a davet edilen F.Bahçeli Şener Özbayraklı, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada, Şener'in, uyluk arka grup adalesinde geçmiş dönemde yaşamış olduğu yaralanmanın, kulüp takımıyla yaptığı idmanda nüksettiği belirtildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Makedonya  Da  Kosova  Provası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER