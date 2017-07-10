Instagram hesabından da bir video paylaşan ünlü isim, "Makedonya'da 5 yaşındaki ritm yeteneğiyle düetim. Anneler, babalar çocuklarınıza tablet alarak değil, yeteneklerini keşfederek mutlu olmalarını sağlayın" notuyla paylaştı.

Yılmaz Morgül'ün videosu kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: haberinburada