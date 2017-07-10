MAKEDON ÇOCUK, YETENEĞİYLE YILMAZ MORGÜL'Ü KENDİNE HAYRAN BIRAKTI
5 yaşındaki Makedon çocuğun müzik yeteneğine hayran kalan Yılmaz Morgül, anne-babalara öneride bulundu.
Instagram hesabından da bir video paylaşan ünlü isim, "Makedonya'da 5 yaşındaki ritm yeteneğiyle düetim. Anneler, babalar çocuklarınıza tablet alarak değil, yeteneklerini keşfederek mutlu olmalarını sağlayın" notuyla paylaştı.
Yılmaz Morgül'ün videosu kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Kaynak: haberinburada
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