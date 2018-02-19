MAKATINA HORTUMU SOKTU, İYİLEŞTİRMEK İSTERKEN KARISINI ÖLDÜRDÜ
Kocaeli'de 85 yaşındaki adam, eşi kabız olunca makatına bahçe hortumu sokup tazyikli su verdi. Bağırsakları hasar gören kadın yaşamını yitirirken gözaltındaki koca aynı işlemle iyileştiğini savundu.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, E.Y. (85) iddiaya göre, kabız olan eşi H.Y.'nin (78) rahatsızlığını gidermek için makatına hortum sokup su verdi. Tazyikli su ile bağırsakları hasar gören kadın, hastanede yaşamını yitirdi.
KABIZ OLAN EŞİNİN MAKATINA BAHÇE HORTUMU SOKUP SU VERDİ
Olay, geçen cumartesi günü, Çayırova'da meydana geldi. E.Y., kabız olan eşi H.Y.'nin rahatsızlığını gidermek için, kadının makatına çeşmeye bağlı bahçe hortumunu sokarak su verdi.
TAZYİKLİ SU YÜZÜNDEN BAĞIRSAKLARI HASAR GÖRDÜ
Su tazyikli gelince H.Y. rahatsızlandı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının bağırsaklarının hasar gördüğü belirlendi. Durumu ağırlaşan H.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
GÖZALTINA ALINAN KOCA AYNI YÖNTEMLE İYİLEŞTİĞİNİ SÖYLEDİ
Polis tarafından gözaltına alınan E.Y. ifadesinde aynı rahatsızlığı yaşadığında kendisine de aynı yöntemi uyguladığını söyledi.
Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, E.Y. hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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