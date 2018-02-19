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Makatına hortumu soktu, iyileştirmek isterken karısını öldürdü

MAKATINA HORTUMU SOKTU, İYİLEŞTİRMEK İSTERKEN KARISINI ÖLDÜRDÜ

Kocaeli'de 85 yaşındaki adam, eşi kabız olunca makatına bahçe hortumu sokup tazyikli su verdi. Bağırsakları hasar gören kadın yaşamını yitirirken gözaltındaki koca aynı işlemle iyileştiğini savundu.

Tarih : 19 Şubat 2018, 17:50
Puan Ver : Makatına Hortumu Soktu, İyileştirmek İsterken Karısını Öldürdü(7/10)3

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, E.Y. (85) iddiaya göre, kabız olan eşi H.Y.'nin (78) rahatsızlığını gidermek için makatına hortum sokup su verdi. Tazyikli su ile bağırsakları hasar gören kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

KABIZ OLAN EŞİNİN MAKATINA BAHÇE HORTUMU SOKUP SU VERDİ

Olay, geçen cumartesi günü, Çayırova'da meydana geldi. E.Y., kabız olan eşi H.Y.'nin rahatsızlığını gidermek için, kadının makatına çeşmeye bağlı bahçe hortumunu sokarak su verdi.

TAZYİKLİ SU YÜZÜNDEN BAĞIRSAKLARI HASAR GÖRDÜ

Su tazyikli gelince H.Y. rahatsızlandı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının bağırsaklarının hasar gördüğü belirlendi. Durumu ağırlaşan H.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

GÖZALTINA ALINAN KOCA AYNI YÖNTEMLE İYİLEŞTİĞİNİ SÖYLEDİ

Polis tarafından gözaltına alınan E.Y. ifadesinde aynı rahatsızlığı yaşadığında kendisine de aynı yöntemi uyguladığını söyledi.

Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, E.Y. hakkında soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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