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makat çatlağı tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler

MAKAT ÇATLAĞI TEDAVİSİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kolorektal Cerrahi ve Proktoloji (bağırsak ve makat hastalıkları) alanında çalışan Prof. Dr. Korhan Taviloğlu, makat çatlağı tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 13:51
Puan Ver : Makat Çatlağı Tedavisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler(5/10)6


MAKAT ÇATLAĞININ TANIMI



"Makat çatlağı, makat yırtığı, ya da tıbbi ifadesi ile "anal fissür", makat bölgesini örten deride ağrı, kanama ve kaşıntıya yol açan küçük bir yırtık veya çatlaktır. Genelde çatlak yüzeysel olarak başlar ve hızla iyileşir. Bazen derinleşip altta yatan makat iç kasına (sfinkter kası) ulaşabilir. Bu durumda hastalık kronik (süreğen) hale gelmiştir. Aynı şekilde, makat çatlağının oluşma süresi 6 haftayı geçmesi durumunda kronik makat çatlağı (anal fissür) olarak adlandırılır. Makat iç kası ortalama olarak 2-4 cm uzunluğunda ve 2-3 mm kalınlığındadır. Bazı makat çatlakları kendiliğinden iyileşirken diğerlerinin neden iyileşemediği kesin olarak bilinmemektedir, ancak kabızlık ya da ishalin devam etmesinin bu duruma neden olduğu düşünülmektedir. Bunlara ek olarak, her dışkılama sırasında, dışkı buradaki yara ile temas eder ve iyileşmeyi geciktirir. Bu da makat iç kasının kasılmasına neden olur. Sağlıklı kişilerde ortalama %25 oranında makat kaslarında fazla kasılma görülürken, makat çatlağı olan hastalarda bu oran %90 olarak belirlenmiştir. Makatta çatlak makat deliğinin ağzında ve kalın bağırsağın çıkış noktasında olan bir yırtıktır. Eğer makat bölgesinde enfeksiyon gelişirse, nöbetçi meme tabanında apseye neden olabilir."



MAKAT ÇATLAĞI BELİRTİLERİ



"Hastalar sıklıkla dışkılama sırasında meydana gelen yanma ya da yırtılma gibi bir his ve şiddetli ağrı tanımlarlar. Ağrı dışkılama sonrası dakikalar ya da saatlerce sürebilir. Ağrı; makat iç kasının (internal sfinkter) kasılmasına (spazm) bağlıdır. Hastalar çoğunlukla ağrı nedeniyle dışkılamadan kaçınabilir ve dışkıyı geciktirmesine bağlı olarak dışkı daha da sertleşir ve bu da yırtığın/çatlağın daha da derinleşmesine neden olur. Böylelikle, hasta bir kısır döngü halinde bu yakınmaları yaşar ve şikayetleri giderek daha belirgin hale gelir. Yırtığın dış kenarında şişme sonucu cilt kabartısı gelişebilir. Makat bölgesinin temizliği sırasında hasta tarafından fark edilebilir. Genellikle az miktarda parlak, kırmızı kanamadır ve hastaların yaklaşık %70'inde tuvalet kağıdında ve dışkı üzerinde kan görülür. Ancak aynı yakınmaların, hemoroid hastalığı ve kalın bağırsak kanserinde de olabildiği bilinmelidir. Makatta çatlak ve yırtığın ardışık olarak iyileşip tekrar açılması sırasındaki akıntı kaşıntıya yol açabilir."



 



kaynak:sabah








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