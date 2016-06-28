

Çin'in özel yönetim bölgesi Makao'da Xinxin adlı pandanın ikiz doğurduğu bildirildi. Xinxin'in yavrularının Makao'da doğan ilk pandalar olduğu belirtildi.







Makao'da Coloane adasındaki Dev Panda Merkezi'nde Pazar günü Xinxin adlı pandanın ikiz doğurduğu açıklandı. Pandanın yerel saatle 15.45'te 135 gram ağırlığındaki ikizlerden ilkini, 16.27'de ise 53,8 gram ağırlığındaki ikincisini doğurduğu duyuruldu. Xinxin'in yavrularının ayrıca, Makao'da doğan ilk pandalar olduğu kaydedildi.







Makao Sivil ve Belediye İşleri Bürosu'ndan yapılan basın açıklamasına göre, birinci yavru ve Xinxin'in sağlık durumu gayet iyi. İkizlerden ikincisi ise kilosunun düşük olmasından dolayı yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor.







Cinsiyeti henüz tespit edilmeyen ikiz pandaların 24 saattir gözetim altında tutulduğu ifade edildi.







Xinxin ve partneri erkek panda Kai Kai, Çin'den Makao'ya hediye edilmişti.