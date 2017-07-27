35 yaşındaki ünlü oyuncu Tuba Ünsal makyajsız görüntülendi. Makyajlıyken yaşından çok daha genç gösteren Ünsal'ı görenler tanımakta zorlandı.

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal Bebek'te bankamikten para çekerken görüntülendi. Ünsal, makyajsız olduğu için kimse tanıyamadı.

MAKYAJSIZ POZ VERMEKTEN ÇEKİNMEDİ

Bütün yazı çalışarak geçirdiğini söyleyen oyuncu, "Uluslararası bir proje üzerinde çalışıyorum, bu yüzden sık sık yurt dışına gittim" dedi. Ünsal, birçok ünlünün aksine makyajsız haliyle poz vermekten çekinmedi.

Kaynak: haberinburada