

Mahsun Kırmızıgül, bugün attığı tweetlerde Güneydoğu'da yaşananlar için devleti suçladı.Mahsun Kırmızıgül kimdirhakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği temizlik operasyonlarının ardından PKK'nın köşeye sıkışmasıyla birlikte "sözde barış" çağrısı yapan isimlerin arasınaMahsun Kırmızıgülde eklendi.



PKK'YA LAF YOK, DEVLETE KATİL DEDİ







Operasyonları ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu hedef alan Kırmızıgül'ün PKK'ya tek laf etmemesi dikkat çekti.



BARIŞ ÇAĞRISI YAPTI







Yaptığı açıklamada, bölgedeki camileri yakan, kendisine destek vermeyen bölge halkını katleden, çocukları ve yaşlıları hedef alan PKK terör örgütüne tek laf etmeyen Kırmızıgül, gerçekleştirilen operasyonların ardından PKK'nın köşeye sıkışmasıyla birlikte "sözde barış çağrısı" yaptı.



