MAHSUN KIRMIZIGÜL SEVGİLİSİNE TEK TAŞ YÜZÜK TAKTI
Mahsun Kırmızıgül'ün avukat aşkıyla ilişkisi ciddiye bindi
Mahsun Kırmızıgül (46) 1 yıldır birlikte olduğu Özge isimli avukat sevgilisiyle önceki gün Şişli Evlendirme Dairesi'nin önünde görüntülendi.
Bir arkadaşlarının nikahına katılan çift, çıkışta muhabirler önünde rahat tavırlar sergiledi.
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