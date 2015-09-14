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Mahsun Kırmızıgül sevgilisine tek taş yüzük taktı

MAHSUN KIRMIZIGÜL SEVGİLİSİNE TEK TAŞ YÜZÜK TAKTI

Mahsun Kırmızıgül'ün avukat aşkıyla ilişkisi ciddiye bindi

Tarih : 14 Eylül 2015, 18:30
Puan Ver : Mahsun Kırmızıgül Sevgilisine Tek Taş Yüzük Taktı(10/10)10


Mahsun Kırmızıgül (46) 1 yıldır birlikte olduğu Özge isimli avukat sevgilisiyle önceki gün Şişli Evlendirme Dairesi'nin önünde görüntülendi.



Bir arkadaşlarının nikahına katılan çift, çıkışta muhabirler önünde rahat tavırlar sergiledi.








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