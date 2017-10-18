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MAHREM İMAMLAR KONUŞTU, DÜĞMEYE BASILDI! ASTSUBAYLAR GÖZALTINDA


Mahrem imamlar konuştu, düğmeye basıldı! Astsubaylar gözaltında
Tarih : 18 Ekim 2017, 00:50
Puan Ver : Mahrem İmamlar Konuştu, Düğmeye Basıldı! Astsubaylar Gözaltında(6/10)2

Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapanların da bulunduğu 8'i muvazzaf 10 astsubay gözaltına alındı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI, ARDINDAN GÖZALTINA ALINDILAR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya, Ankara ve Hakkari'de düzenledikleri operasyonlarda, aralarında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında görevli olanların da bulunduğu 10 astsubayı gözaltına aldı."MAHREM İMAMLARIN" İFADELERİYLE YAKALANDILAR

Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Gözaltına alınan 8'i muvazzaf 10 askerin, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki askeri personele "ümitçi" pozisyonunda "mahrem imamlık" yapan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda yakalandığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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