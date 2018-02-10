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Mahmutoğlu'dan Ergin Ataman'a çok sert yanıt geldi

MAHMUTOĞLU'DAN ERGİN ATAMAN'A ÇOK SERT YANIT GELDİ

Fenerbahçe Doğuş Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman "Bize gelmek istedi." açıklamalarına yanıt verdi: Olmak istediğim yeri fotoğrafta görebilir.

Tarih : 10 Şubat 2018, 17:00
Puan Ver : Mahmutoğlu'dan Ergin Ataman'a Çok Sert Yanıt Geldi(8/10)4

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın kendisi ile alakalı, "Menajerler beni aradı. Melih Mahmutoğlu Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Anadolu Efes'e alır mısın?" söylemleriyle ilgili Fenerbahçe Doğuş Kaptanı Melih Mahmutoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Melih, sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sene THY Euroleague kupasıyla fotoğrafını paylaşarak altına da şu notu düştü:

"ÖNEMLİ OLAN F.BAHÇE'NİN BAŞARISI HEDEFİNDE BİRLEŞMEMİZDİR"

"Bugün bir gazetede yer alan ve adımın geçtiği röportajla ilgili açıklama yapmak zorunluluğu hissediyorum. Bu konuda olabildiğince kısa ve net konuşmak isterim. Banvit maçında yaşanan olayla ilgili bu ana kadar konuşmama nedenim, hocamızın yaptığı açıklamanın hem benim hislerimi hem de hocamla olan ilişkimi tam anlamda yansıtmış olmasıdır. Maçta, idmanda ya da ailemizin içerisinde birçok duyguyu yaşadığımız anlar olabilir. Ancak burada önemli olan, hocamız ve takım arkadaşlarımızla aramızda olan sevgi bağı ve Fenerbahçe'nin başarılı olması ortak hedefinde birleşmemizdir. Bu konu her ne kadar amacı belli olan kişiler tarafından tekrar açılmaya çalışılsa da benim için kapanmıştır. Bu cümleyi kurabilmekten dolayı her defasında gurur ve mutluluk duyuyor ve yinelemek istiyorum.

"ÖNÜMÜZDE YENİ HEDEFLER VE YENİ KUPALAR VAR"

Ben Melih Mahmutoğlu. Fenerbahçe Doğuş takım kaptanıyım. Kulübüm ve takımım bu onurlu görevi sürdürmemi istediği sürece de sarı-lacivertli formayı giymeye ve bu görevi yapmaya devam edeceğim. Bu forma ve bu görev benim çocukluğumun hayalimdi. Hayalimi yaşamaya, bunu yaparken de camiama fayda sağlamak için gayret göstermeye sonuna dek devam edeceğim. Kaptanlığım döneminde tarihi başarılar ve büyük mutluluklar yaşadım. Şimdi önümüzde yeni hedefler ve yeni kupalar var. Bu tip, daha önce de aynı şahıs tarafından örneklerinin fazlasıyla görüldüğü ve gerginlik oluşturmayı hedefleyen açıklamalara verilebilecek en güzel cevabın, takım arkadaşlarımın ve teknik ekibimin emekleriyle birlikte ellerimde yükselecek yeni kupalar olduğuna inanıyorum.

"ERGİN ATAMAN FOTOĞRAFA BAKABİLİR"

Ergin Ataman olmak istediğim ve olmaktan büyük mutluluk duyduğum yerin neresi olduğunu fotoğrafta görebilir."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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